Порошенко внес в Раду разрешение на ввод иностранных войск на Украину

Действующий президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект. Он разрешает вооруженным силам других государств в этом году присутствовать на территориях Незалежной.

Соответствующий документ, отметим, опубликован на официальном сайте правительства Украины.

Так, в документе говорится о том, что на территории Украины в этом году пройдут сразу шесть масштабных учений с участием иностранных военных.

На маневры "Партнерство ради мира" на Украину, отметим, прибудут сразу три тысячи военнослужащих Соединенных Штатов Америки и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Следующими учениями станут Rapid Trident — 2019, в которых примут участие две тысячи американских солдат и солдат других государств НАТО. В Sea Breeze — 2019, примут участие примерно столько же бойцов из западных государств.

Отметим, что также на Украине в этом году пройдут масштабные военные учения Riverine — 2019, "Кленовая арка" и Warrior Watcher — 2019.

Примечательно, что в 1990-ых годах Украина была первой среди стран СНГ, начавшей взаимоотношения с НАТО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Североатлантический альянс обсуждает возможности увеличения своего военного присутствия в акватории Черного моря. Все для того, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чтобы оказать поддержку современной Украине.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в 2015 году Украина разрешила иностранным войскам находиться на территории страны с ядерным оружием.

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