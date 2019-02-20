Порошенко внес в Раду разрешение на ввод иностранных войск на Украину

Действующий президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект. Он разрешает вооруженным силам других государств в этом году присутствовать на территориях Незалежной.
Соответствующий документ, отметим, опубликован на официальном сайте правительства Украины.
Так, в документе говорится о том, что на территории Украины в этом году пройдут сразу шесть масштабных учений с участием иностранных военных.
На маневры "Партнерство ради мира" на Украину, отметим, прибудут сразу три тысячи военнослужащих Соединенных Штатов Америки и других стран-участниц Североатлантического альянса.
Следующими учениями станут Rapid Trident — 2019, в которых примут участие две тысячи американских солдат и солдат других государств НАТО. В Sea Breeze — 2019, примут участие примерно столько же бойцов из западных государств.
Отметим, что также на Украине в этом году пройдут масштабные военные учения Riverine — 2019, "Кленовая арка" и Warrior Watcher — 2019.
Примечательно, что в 1990-ых годах Украина была первой среди стран СНГ, начавшей взаимоотношения с НАТО.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Североатлантический альянс обсуждает возможности увеличения своего военного присутствия в акватории Черного моря. Все для того, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чтобы оказать поддержку современной Украине.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в 2015 году Украина разрешила иностранным войскам находиться на территории страны с ядерным оружием.
Читайте также:
Украина готовиться поклониться НАТО
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
В ООН образована коалиция из 50 стран по противодействию США в их политике по свержению легитимного правительства в Венесуэле. Кто не побоялся Дяди Сэма?