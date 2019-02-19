Президент Сербии заявил о "разморозке" конфликта в Косове

Действующий президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что ситуация в Косово и Метохии вышла из стадии "замороженного конфликта". Глава государства считает, что в ближайшее время ситуация может серьезно ухудшиться.

Так, заявил президент Сербии, Приштина — столица непризнанного государства Косово — не намерена отменять торговые пошлины. Этот факт, убежден Александр Вучич, может стать началом самого настоящего конфликта.

Глава государства отметил, что Сербия прикладывает все усилия для сохранения мира в регионе. Косово же, отметил Александр Вучич, по-видимому, к подобному не стремится. Об этом говорят не только торговые пошлины, указал Вучич, но и ряд других вещей. Так, например, напомнил Вучич, недавно Приштина объявила о принадлежности целого ряда территорий современной Сербии Косово.

Напомним, что в минувшем году Косово приняло решение ввести 100 %-ые пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил тогда, что Приштина согласовала эту идею с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки. Все для того, отметил глава внешнеполитического российского ведомства, чтобы Косово стало по-настоящему независимым государством.

Отметим, что Косово объявило о своей независимости в далеком 2008-ом году. Согласно же конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. На сегодняшний день Косово правительством Сербии не контролируется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению испанских средств массовой информации, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки в скором времени будут биться за Сербию. Это будет "великая битва", уверены журналисты из Испании.

Фото: vucic. rs

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