Глава МИД РФ рассказал о желании США создать новое государство на Среднем Востоке

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты Америки намерены создать новое государство на Среднем Востоке.

Так, заявил глава внешнеполитического российского ведомства, в планы американского правительства входит создание квазигосударства на восточном берегу реки Евфрат.

Сергей Лавров напомнил, что недавно Сирийская республика попросила европейские государства создать на северо-востоке страны международные силы. Но Соединенным Штатам Америки, делится глава МИД РФ, это невыгодно. Вашингтон не хочет, объясняет Лавров, чтобы власть на этих территориях вернулась в руки сирийского правительства.

По мнению главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, США в ближайшее время под предлогом борьбы с терроризмом объединятся с силами сирийских курдов и создадут квазигосударство на восточном берегу реки Евфрат.

Официальный Вашингтон, отмечает Сергей Лавров, не заинтересован в сохранении территориальной целостности современной Сирии. Напротив, отмечает глава внешнеполитического российского ведомства, Соединенные Штаты Америки намерены расколоть Сирийскую республику.

Новое государство же на одном из берегов реки Евфрат Вашингтон хочет сделать подконтрольным себе, резюмирует Сергей Лавров.

США находятся в Сирии незаконно, отметил глава МИД РФ. Ситуация в стране улучшится в тот момент, когда американская армия окончательно покинет данные территории.

Напомним, что река Евфрат, являющаяся одной из самых крупных на Востоке, протекает через территории Турции, Сирии и Ирака.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев обвинил Соединенные Штаты Америки в желании иметь влияние над всем миром.

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