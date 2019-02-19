В авиакомпаниях США появились пассажиры "неопределенного" пола

Пассажирам, приобретающим билеты на рейсы американских авиалиний, предложат указывать свой пол исходя из трех вариантов: "мужской", "женский", "неопределенный", а также дадут возможность вообще не указывать пол.
К инициативе подключились крупнейшие авиакомпании страны и международная Ассоциация воздушного транспорта. Нововведение вступит в силу с 1 июня.
"Американские авиалинии ценят культуру разнообразия и интеграции, как на рабочем месте, так и для наших пассажиров, и мы упорно работаем каждый день, чтобы удовлетворить потребности всех путешественников", — говорится в заявлении группы Airlines for America, опубликованном USA Today.
Лицам, не пожелавшим отнести себя к мужскому или женскому полу, вместо традиционных Mr или Ms будет присвоено указание Mx.
При этом, заполнять данные о поле придется так, как они заполнены в документе, по которому приобретается билет. В США удостоверения личности с указанием неопределенного пола выдают в Орегоне, Калифорнии, Колорадо и нескольких других штатах.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что средний пол начнут вписывать в паспорта граждан Германии.
Источник фото: wikimedia.org
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