СБУ "раскрыла" российский план по срыву выборов "Белая балаклава"

Служба безопасности Украины заявила о подготовке российскими силовыми структурами операции по срыву президентских выборов в стране. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы ведомства Виктор Кононенко.
По версии СБУ, с осени прошлого года члены объединения "Белая Балаклава" при поддержке спецслужб России готовились к акциям по "дестабилизации ситуации", которые должны были начаться в день первого тура выборов.
"Сразу после закрытия избирательных участков под лозунгами "фальсификации" результатов волеизъявления граждан планировалось объявить проведение "Вече" в Киеве и регионах, а также спровоцировать человеческие жертвы для радикализации и мобилизации общества", — сообщает пресс-служба ведомства.
По обвинению в подготовке акций арестован Евгений Моренец, участник движения в поддержку Надежды Савченко.
"Замысел кураторов из РФ — непризнание выборов "народом", созыв "Вече", выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены", — отметил Виктор Кононенко.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в адрес одного из оппозиционных кандидатов на выборах президента Украины выдвинуто обвинение в госизмене.
Источник фото: Видео проекта "Белая Балаклава" в youtube
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