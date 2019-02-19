В Туркменистане у женщин массово отбирают водительские права

В столице Туркмении Ашхабаде полиция проводит массовые проверки водителей. У женщин полиция отбирает водительские права.

Об этом сообщают туркменские средства массовой информации.

Так, например, рассказывают журналисты, у одной из женщин полицейские отобрали права из-за аптечки. Дело в том, что в ней не было необходимых лекарств. Но, сообщают представители СМИ Туркмении, у нее якобы были аналоги данных препаратов. Полицию же, однако, этот факт не переубедил в необходимости изъять у автолюбительницы водительские права.

Сотрудница правоохранительных органов Туркменистана же рассказала средствам массовой информации о том, что ей и ее коллегам-женщинам начальство и вовсе запретило садиться за руль, строго-настрого наказав оставить личный транспорт на работе.

Туркменские средства массовой информации называют происходящее в стране "авторепрессиями". По их мнению, действующая в постсоветской республике власть делает все возможное, чтобы запретить представительницам слабого пола водить автомобиль.

Примечательно, что "охота" идет не только на автомобили, за рулем которых находятся дамы. Так, например, полицейские заставляют граждан, имеющих автомобили белого цвета, перекрасить свои транспортные средства в белый цвет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Ашхабада устроили спонтанную массовую акцию протеста. Однако, правоохранительные органы столицы Туркмении быстро, эффективно и жестко разогнали бунт недовольных ценами и уровнем жизни граждан страны.

Фото: teh-nomad.livejournal.com.

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