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Источник Правда.Ру

Польша начала строить канал на Балтике в обход российских портов

Мир » Европа » Восточная Европа

Строительство судоходного канала между Балтийским морем и Калининградским заливом началось, вопреки негативному отношению к проекту со стороны России. Об этом сообщает "Радио Польша". Канал позволит судам, направляющимся в польский порт Эльблонг, не заходить в российские территориальные воды.

Польша начала строить канал на Балтике в обход российских портов.

Сейчас единственный маршрут к порту Эльблонг пролегает через узкий Балтийский пролив, на берегу которого расположена главная база Балтийского флота РФ. Иностранным судам необходимо предварительно согласовывать свой проход через российские территориальные воды. Власти Польши считают эту процедуру обременительной.

Глубина канала составит 5 метров. Двигаться по нему смогут суда длиной не более 100 метров. Стоимость работ оценивается примерно в 200 миллионов евро. Строительные работы должны завершиться через три года. Инициатором проекта стал лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что строительство канала создает угрозу экосистеме Калининградского залива, в частности он может нанесли ущерб морской фауне. Проект предполагает вырубку реликтовых сосен и уничтожение песчаных пляжей.

Источник фото: Министерство морской экономики и внутреннего судоходства Польши

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Темы Польша Балтийск Балтийское море сухододный канал Балтийский пролив
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