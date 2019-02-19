В Эстонии предупредили Украину о возможном вмешательстве России в выборы президента

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер считает, что Российская Федерация может вмешаться в президентские выборы на Украине.
Слова главы внешнеполитического эстонского ведомства передает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.
Так, заявил Свен Миксер, Эстония желает видеть грядущие на Украине выборы свободными и честными. Но, указал глава Министерства иностранных дел Эстонии, Европе и Западу в целом не стоит недооценивать "российское влияние и вмешательство".
Свен Миксер также указал на то, что к выборам президента на территории Украины стоит привлечь специалистов из ОБСЕ — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это гарантирует, что выборы "пройдут гладко", делится своим мнением глава внешнеполитического эстонского ведомства.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный советский и эстонский певец примет участие в масштабном факельном шествии националистов из Эстонии.
Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко и его команда делают все возможное, чтобы остаться у власти в Незалежной. Украинская власть стремится добиться победы нынешнего главы государства всеми доступными ей способами.
Фото: flickr.com.
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