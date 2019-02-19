Порошенко пожаловался главе ЕС на попытки России создать СССР-2

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, на которой обсудил угрозы украинской государственности, исходящие от Российской Федерации.
По словам Порошенко, действия России в Азовско-Черноморском бассейне показывают агрессивную позицию России в отношении Украины.
"Кремль поставил перед собой цель полностью уничтожить украинскую независимость. Это неприемлемо. Владимир Путин хочет таким образом создать вторую версию Советского Союза", — сообщил украинский лидер.
Также президент Украины выразил слова благодарности европейским странам за их поддержку. Благодаря позиции Евросоюза Украина успешно противостоит российскому натиску, — подчеркнул Порошенко.
"Я хотел бы искренне поблагодарить лично вас, господин Туск, как человека, который много сделал для украинского народа, я хотел бы поблагодарить весь демократический мир и Евросоюз. Украинский народ очень вам благодарен за то, что, несмотря на тяжелые времена, вы остаетесь вместе с нами", — подвел итог беседы Петр Порошенко.
Председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил Петру Порошенко, что считает проводимые реформы на Украине эффективными.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника за то, что он зарегистрировался кандидатом в президенты Украины.
Фото: president.gov.ua
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