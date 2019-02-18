Интернет гадает, кто мог вывесить флаг России в Солсбери

The Telegraph указывает, что российский флаг на строительных лесах собора в Солсбери был водружен в ночь с субботы на воскресение неизвестным. Пользователи сети отмечают, что флаг был огромных размеров и хорошего качества, "таких в Ebay не купишь".

Его сняли уже после того, как социальные сети распространили изображения. Декан Солсбери, преподобный Николас Пападопулос, назвал это "удивительно глупым поступком", цитирует газета.

Член парламента Солсбери Джон Глен написал в Твиттере: "Какой глупый трюк — насмешка над серьезными событиями, которые печально произошли в Солсбери в прошлом году".

Советник прихода Святого Мартина и Кафедрального собора Джо Брум, сказала, что "первоначальной реакцией было сильное потрясение и неверие в то, что кто-то может подумать, что это полезно. Если это была шутка, она была очень безвкусная. Особенно, когда мы отмечаем первую годовщину нападения "Новичком", и пытаемся двигаться вперед в позитиве ". Представитель полиции Уилтшира сказал газете: "Мы знаем об этом инциденте, и продолжаем расследование ".

Под статьей в The Telegraph "Правда.Ру" увидела следующие комментарии пользователей интернета.

— Не забывайте о третьем человеке, Денисе Сергееве по прозвищу Сергей Федотов, который находится якобы все еще на свободе в Англии. Он, вероятно, и поднял флаг. Почему MI5 еще не поймала его? Или, может быть, это была Юля? (Где она?)

— Это удар некоторых модных левых студентов, которым нечего делать. Удивительно, что такие здания с лесами довольно свободны для доступа плебса или, что еще хуже, для лазания.

— У кого есть такой большой российский флаг, чтобы осуществить такой трюк? Хороший качественный флаг, вы не найдете таких на Ebay .

— Почему они пытаются что-то сказать об игнорировании Россией иностранных законов, в то время как не ослабевает их постоянная склонность пытаться дестабилизировать западные общества, правительства и все остальное, что в их силах?

— Приготовьтесь к очередной "атаке дронов" на Гатвик…

— Как может кто-то вести машину через 40 минут после заражения самым смертоносным нервнопаралитическим газом на планете, который никогда не производился, и почему он все еще жив?

Российское посольство в Соединенном Королевстве в воскресенье назвало инцидент, связанный с разворачиванием российского флага на стенах собора в Солсбери, "хорошо организованной провокацией", сообщает Sputnik.

Российский представитель напомнил, что Великобритания не представила существенных доказательств предполагаемой причастности России к инциденту отравления в Солсбери, одновременно классифицируя дело и игнорируя многочисленные запросы России об обмене информацией.

"По этой причине мы считаем появление российского флага на соборе еще одной неуклюжей попыткой связать Россию с печальными событиями, которые произошли в Солсбери в марте прошлого года", — заявил представитель посольства.

Напомним, что 4 марта 2018 года Власти Великобритании обвинили Россию в организации "газовой атаки" на бывшего сотрудника ГРУ и предателя России Сергея Скрипаля — обвинения, которые Москва неоднократно опровергала. 5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании заявила, что у нее достаточно доказательств, чтобы обвинить Руслана Боширова и Александра Петрова в покушении на убийство, а премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила обоих в том, что они якобы работают в российской военной разведке. Сами они в интервью RT заявили, что посещали "Солсберийский собор" как туристы и не имеют отношение к отравлению Скрипалей.

Дело об отравлении Скрипалей послужило поводом для раздувания на Западе русофобии и наложения антироссийских санкций.

Фото: соцсети

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