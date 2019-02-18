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Источник Правда.Ру

Интернет гадает, кто мог вывесить флаг России в Солсбери

Мир » Европа » Евросоюз

The Telegraph указывает, что российский флаг на строительных лесах собора в Солсбери был водружен в ночь с субботы на воскресение неизвестным. Пользователи сети отмечают, что флаг был огромных размеров и хорошего качества, "таких в Ebay не купишь".

Интернет гадает, кто мог вывесить флаг России в Солсбери. 399137.jpeg

Его сняли уже после того, как социальные сети распространили изображения. Декан Солсбери, преподобный Николас Пападопулос, назвал это "удивительно глупым поступком", цитирует газета.

Член парламента Солсбери Джон Глен написал в Твиттере: "Какой глупый трюк — насмешка над серьезными событиями, которые печально произошли в Солсбери в прошлом году".

Советник прихода Святого Мартина и Кафедрального собора Джо Брум, сказала, что "первоначальной реакцией было сильное потрясение и неверие в то, что кто-то может подумать, что это полезно. Если это была шутка, она была очень безвкусная. Особенно, когда мы отмечаем первую годовщину нападения "Новичком", и пытаемся двигаться вперед в позитиве ". Представитель полиции Уилтшира сказал газете: "Мы знаем об этом инциденте, и продолжаем расследование ".

Под статьей в The Telegraph "Правда.Ру" увидела следующие комментарии пользователей интернета.

— Не забывайте о третьем человеке, Денисе Сергееве по прозвищу Сергей Федотов, который находится якобы все еще на свободе в Англии. Он, вероятно, и поднял флаг. Почему MI5 еще не поймала его? Или, может быть, это была Юля? (Где она?)

— Это удар некоторых модных левых студентов, которым нечего делать. Удивительно, что такие здания с лесами довольно свободны для доступа плебса или, что еще хуже, для лазания.

— У кого есть такой большой российский флаг, чтобы осуществить такой трюк? Хороший качественный флаг, вы не найдете таких на Ebay .

— Почему они пытаются что-то сказать об игнорировании Россией иностранных законов, в то время как не ослабевает их постоянная склонность пытаться дестабилизировать западные общества, правительства и все остальное, что в их силах?

— Приготовьтесь к очередной "атаке дронов" на Гатвик…

— Как может кто-то вести машину через 40 минут после заражения самым смертоносным нервнопаралитическим газом на планете, который никогда не производился, и почему он все еще жив?

Российское посольство в Соединенном Королевстве в воскресенье назвало инцидент, связанный с разворачиванием российского флага на стенах собора в Солсбери, "хорошо организованной провокацией", сообщает Sputnik.

Российский представитель напомнил, что Великобритания не представила существенных доказательств предполагаемой причастности России к инциденту отравления в Солсбери, одновременно классифицируя дело и игнорируя многочисленные запросы России об обмене информацией.

"По этой причине мы считаем появление российского флага на соборе еще одной неуклюжей попыткой связать Россию с печальными событиями, которые произошли в Солсбери в марте прошлого года", — заявил представитель посольства.

Напомним, что 4 марта 2018 года Власти Великобритании обвинили Россию в организации "газовой атаки" на бывшего сотрудника ГРУ и предателя России Сергея Скрипаля — обвинения, которые Москва неоднократно опровергала. 5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании заявила, что у нее достаточно доказательств, чтобы обвинить Руслана Боширова и Александра Петрова в покушении на убийство, а премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила обоих в том, что они якобы работают в российской военной разведке. Сами они в интервью RT заявили, что посещали "Солсберийский собор" как туристы и не имеют отношение к отравлению Скрипалей.

Дело об отравлении Скрипалей послужило поводом для раздувания на Западе русофобии и наложения антироссийских санкций.

Фото: соцсети 

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Темы Скрипали солсбери Скрипаль российский флаг в Солсбери
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