Порошенко уволил советника, захотевшего стать президентом

Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности внештатного советника президента Украины Игоря Смешко ранее занимавшего должность председателя Службы безопасности Украины. Аналитики связывают увольнение Смешко с его выдвижением на пост президента Украины.
Об увольнении Игоря Смешко стало известно после запроса издания "Украинские новости" в администрацию президента. Там подтвердили информацию и сообщили, что указ об освобождении Смешко от должности советника подписан Петром Порошенко 14 января.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об итогах окончания срока регистрации кандидатов на должность президента Украины. В аналитическом материале "Правды.Ру" политолог Руслан Бортник рассматривает шансы кандидатов на успех.
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