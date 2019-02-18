Легендарный певец СССР выступит на факельном шествии эстонских националистов

Известный советский и эстонский певец Тынис Мяги выступит 24 февраля на факельном шествии Консервативной народной партии Эстонии.

Об этом общественности сообщает пресс-служба эстонской политической партии.

Так, сообщают представители Консервативной народной партии Эстонии, в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко дню независимости страны, прозвучит национальный гимн. После этого к присутствующим обратиться глава партии Март Хелме. После этого все возьмут в руки по факелу и пройдутся по улицам Таллина, столицы Эстонии, к месту, где для них и выступит певец Тынис Мяги.

Напомним, что Консервативная народная партия Эстония придерживается крайне правых взглядов, пропагандируя национализм и патриотизм. В минувшем году некоторые представители партии, отметим, хотели восстановить в одном из эстонских городов памятник солдатам фашистской Германии.

Тынис Мяги же, напомним, приобрел известность в Советском Союзе в 1980-ых годах. Советский и эстонский певец известен своей активной общественной позицией. Так, например, в 2014-ом году он развернул масштабную кампанию по отмене приглашения в Эстонию американского актера Стивена Сигала. Тынису Мяги не понравилось, что тот признал Крымский полуостров российским.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эстония снимет фильм про "советскую оккупацию". Известно, что на киноленту было выделено чуть меньше миллиона евро — огромная сумма для скромного кинематографа постсоветской Прибалтики.

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