Власти Гибралтара заявили о "глупых играх" Испании из-за инцидента с военными кораблями

Власти Великобритании назвали "глупыми играми" действия военного корабля, принадлежащего Испании, в Гибралтаре. Испанское судно, напомним, вчера пыталась прогнать от берегов британских территорий гражданские суда.
Об инциденте сообщает крупное международное агентство новостей Reuters.
Согласно предоставленным средствами массовой информации данным, у испанского военного корабля ничего не вышло. К берегам Гибралтара подоспели военные суда Великобритании и вынудили судно Испании ретироваться.
Власти Великобритании, пишет агентство новостей Reuters, резко осудили действия Военно-морского флота Испании, назвав их "глупыми играми". В такие игры, заявило британское правительство, играют лишь те, кто не признает власть Лондона над Гибралтаром.
Напомним, что Гибралтар, территория на южной оконечности Пиренейского полуострова в Европе, принадлежит Соединенному Королевству с начала XVIII века. Но на данные территории также претендует Испания, в непосредственной близости от которой Гибралтар и находится. В последние годы конфликт между Лондоном и Мадридом вокруг спорных территорий, отметим, значительно обострился.
Ранее "Правда.Ру" писала о похожем инциденте в водах Персидского залива — крайне важного геополитического региона. В акваторию вошли военные суда Соединенных Штатов Америки, что, мягко говоря, не понравилось Ирану — главному противнику Запада на сегодняшний день. Иранские суда пошли даже на использование самых настоящих боевых ракет.
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