Три взрыва прогремело в разных районах Донецка

Представители ДНР в СЦКК сообщили, что утром 18 февраля в Донецке были взорваны три самодельных взрывных устройства. Погибших и пострадавших нет. Серьезных разрушений также не зафиксировано.

"Самодельные взрывные устройства, взорвавшиеся накануне были безоболчными, завернутыми в медную фольгу. На месте взрывов найдены фрагменты электродитонатора для дистанционной инициации взрыва", — заявили в СЦКК.

Оперативная группа СЦКК рассказала, что один из взрывов произошел вблизи гостиницы Park Inn, где располагаются наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Еще два взрыва произошли недалеко от административных зданий.

В результаты подрывов были незначительно повреждены здание по улице Кобозева и кровля газораспределительной станции на бульваре Пушкина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Донецкой Народной Республике отследили прибытие украинских диверсантов, которые проходили подготовку в США и Канаде.

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