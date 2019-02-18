Лукашенко рассказал о значительном продвижении в отношениях Белоруссии с Евросоюзом

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дипломатические отношения Минска с Европейским союзом значительно продвинулись вперед в своем развитии.
Глава государства отметил, что определенного рода проблемы в отношениях Белоруссии с Евросоюзом существуют и сегодня. Однако, указал Александр Лукашенко, время показало, что не все из них носят хронический характер.
Президент Белоруссии также положительно оценил развитие торгово-экономических отношений постсоветской республики со странами Евросоюза.
Так, отметил Александр Лукашенко, белорусское правительство заинтересовано в дальнейшем развитии сотрудничества. Например, указал Лукашенко, официальный Минск хотел бы роста торгово-экономических отношений со странами Европейского союза до 30 % от всего внешнего оборота Белоруссии. Тогда, заявил президент Белоруссии, осталось бы 30 % на бизнес с Россией и еще примерно столько же на ведение дел с прочими мировыми государствами.
Отметим, что отношения между Белоруссией и Евросоюзом ухудшились в далеком 1994 году, когда к власти в республике пришел Александр Лукашенко. Дипломатические отношения получили новый виток развития в 2008 году. На сегодняшний день Белоруссия является одним из немногих государств в континентальной Европе, что не только не входит в состав ЕС, но и не является страной-кандидатом на членство в международном союзе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Украины Петр Порошенко, возможно, обманывают национального лидера Российской Федерации Владимира Путина. Лукашенко и Порошенко, пишут польские средства массовой информации, лишь притворяются, что отношения между их странами оставляют желать лучшего.
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