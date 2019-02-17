Украинского епископа высылали из страны под конвоем сотрудников СБУ

Викарий Киевской митрополии Гедеон Макаровский был выслан из Украины с многочисленными нарушениями закона и прав человека, об этом сообщил секретарь епископа Антоний.
По его словам, задержанного в четверг, 14 февраля, в киевском аэропорту Борисполь архиерея под конвоем сотрудников службы безопасности Украины насильно депортировали из Украины в США. Епископа посадили на борт самолета, следующего до Соединенных Штатов, отобрав у него украинский паспорт.
К священнослужителю запретили пускать адвокатов и скорую помощь, которую вызвали представители УПЦ, когда Гедеону стадо плохо. "Не пустили ни адвокатов, ни скорую помощь, которую мы вызвали, так как владыке стало плохо. А скорая помощь аэропорта прибыла почти через час", - рассказал Антоний.
Высланный из страны епископ в настоящее время находится в Сан-Франциско и намерен бороться за свое право вернуться на Украину. Против насильственных действий украинских властей уже высказался митрополит Онуфрий.
Напомним, что "Правда.Ру" писала о том, что епископ Гедеон Макаровский в начале февраля посетил Конгресс США и рассказал конгрессменам о проблемах Украинской православной церкви. В своем выступлении священнослужитель подчеркнул, что у верующих Украины возникает множество трудностей, связанных с нарушением их международных прав, а также с их притеснением внутри страны.
Епископ передал воззвание госсекретарю Майклу Помпео и Конгрессу США, в котором просил рассмотреть факты нарушений закона Украины "о свободе совести и религиозных организаций". Конгрессмены в ответ выразили свою поддержку УПЦ на территории Соединенных Штатов.
На фото: епископ Гедеон Макаровский
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