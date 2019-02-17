В американской компании посчитали лимоны показателем богатства россиян

Лимон является для россиян показателем богатства, об этом в интервью Forbes рассказал глава американской компании Limoneira, занимающейся производством фруктов, Гарольд Эдвардс. Потребление лимонов хорошо отражает вертикальную социальную мобильность.

В беседе с обозревателем издания, Эдвардс заметил, что в России достаточно высокий уровень потребления лимонов на душу населения, чем в других странах мира. Он заинтересовался тем, для чего россияне покупают так много лимонов: "потому что они пьют много водки или потому, что они большие любители чая?".

Бизнесмен пришел к выводу о том, что покупать лимоны в России могут лишь состоятельные люди, поскольку в стране из-за холодного климата лимоны не растут, и их приходится импортировать из других стран, что намного увеличивает цену продукта. "Люди показывают, что у них есть деньги, что они могут позволить себе купить лимоны", - подытожил Эдвардс.

Он заметил еще одну интересную деталь - более качественные и дорогие лимоны в России покупаются чаще, чем их дешевые аналоги. Эксперты компании обнаружили такую закономерность и в странах Юго-Восточной Азии, где только формируется прослойка среднего класса. По мнению главы Limoneira, покупка дорогой продукции является для представителей среднего класса показателем их достатка.

Эдвардс подчеркнул, что цитрусовый бум может быть связан с распространением западного образа жизни: "Западные бренды становятся культовыми и желанными, однако я не хочу говорить, будто наша культура выше, потому что это не так".

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, как правильно употреблять лимон, чтобы извлечь из него максимум пользы.

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