Сотрудники завода Coca-Cola в Мексике начали бастовать из-за низкой оплаты труда

Около 500 сотрудников завода Coca-Cola в мексиканском городе Матаморос начали бастовать против низкой оплаты труда. К сотрудникам завода присоединились их семьи.

Местные власти отмечают, что работники завода ведут себя спокойно. Никаких столкновений либо массовых беспорядков не зафиксировано. Руководство завода воздержалось от публичных заявлений. Бастующие утверждают, что руководители предприятия еще не выходили с ними на связь и не предлагали найти совместное решение.

Основное требование бастующих — повышение заработной платы на 20%, а также выплата премии каждому сотруднику в размере 32 тысяч песо.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последней крупной забастовке дальнобойщиков в России. Водители выступали против системы "Платон", которая подразумевала дополнительную уплату налогов с машин, вес которых превышает 12 тонн.

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