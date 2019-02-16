Депутат Рады предложил Европе заменить российский газ украинским

Украина может стать энергетической альтернативой для Европы. Для этого ей необходимо лишь нарастить объемы добычи природного газа и начать его поставки в ЕС. Об этом заявил кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Сергей Тарута.

Тарута написал развернутое заявление на своей страничке в социальной сети Facebook. Там он сообщил, что Украина может перестать быть проблемой для Европы, и даже решить энергетические проблемы. Кандидат в президенты также отметил разные позиции США и Европы относительно газопровода "Северный поток-2". По его мнению, американцы расценивают газопровод как угрозу, в то время как в Европе надеются на экономическую выгоду, которую принесет газопровод.

Сергей Тарута подчеркнул, что Украина может стать одним из самых сильных игроков на энергетическом рынке и стать альтернативным источником природного газа для Европы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о переговорах украинского "Нафтогаза" с российским "Газпромом" с участием представителей Евросоюза. Стороны обсуждали договор о транзите природного газа из России в ЕС через Украину, который истекает 31 декабря 2019 года. Однако совместных договоренностей достигнуть не удалось.

Позже "Правда.Ру" публиковала заявления депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, который предрек экономический крах страны в случае потери статуса посредника между Европой и Россией в энергетической сфере.

Читайте также:

И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье

Экономике Украины спрогнозировали крах из-за русского газа

"Северный поток — 2": Россия перешла в контрнаступление