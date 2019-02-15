Самопровозглашенный президент Венесуэлы признал выгоду от инвестиций России

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом страны, дал интервью ТАСС, в котором назвал российские инвестиции выгодными для страны. При этом, оппозиционный политик считает, что сама Россия выгоды от этих инвестиций не получает.

— Вызвано это кризисом, который мы наблюдаем, гиперинфляцией и резким сокращением добычи нефти, — сказал Гуайдо.

Самопровозглашенный президент обещал уважать все соглашения, заключенные с иностранными государствами, если они были заключены в соответствии с законами Венесуэлы. Кроме того, он назвал свою команду самым привлекательным инвестиционным проектом в стране, поскольку в случае ее прихода к власти обвал национальной валюты остановится, а добыча нефти активизируется.

Напомним, что Кремль не признает Гуайдо легитимным главой государства и резко осуждает страны, которые его поддерживают, вмешиваясь тем самым во внутренние дела Венесуэлы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский конгрессмен рекомендовал Гуайдо в случае захвата реальной власти в стране не возвращать долги России.

Источник фото: wikimedia.org

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