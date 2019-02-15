В Пентагоне не увидели "энтузиазма" России в контроле над вооружениями

Администрация Дональда Трампа стремится к сокращению количества вооружений, но не встречает понимания со стороны России. Об этом заявил помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.

Выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, Робертс напомнил, что несколько лет назад Москва предлагала подключить к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Индию, Китай и Пакистан, но тогда эти страны не выразили большого желания участвовать в переговорах.

"Нынешняя администрация хочет и способна начать диалог и посмотреть, как мы можем сократить число вооружений. Но для танго требуется два партнера. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге", — передает Reuters слова помощника главы Пентагона.

Напомним, что инициатива по прекращению действия ДРСМД принадлежала США. Американская сторона требовала от России "доказательств полного соблюдения договора", а в противном случае грозила выходом из соглашения. Но когда российские военные предъявили доказательства, пригласив всех желающих осмотреть вызвавшую претензии Вашингтона ракету, их коллеги из стран НАТО не откликнулись на приглашение.

Источник фото: flickr.com

Читайте также

Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0

Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70%

Россия и НАТО: непростая история непростых отношений