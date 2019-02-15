Эксперт предрек тяжелую борьбу за закон о новых санкциях против России

15 февраля куратор евразийских программ в компании Eurasia Group Алекс Брид рассказал журналистам о конфликтах интересов в Конгрессе США, которые могут ожесточить принятие нового пакета санкций против России.

"Принятие очередного пакета санкций против России может стать действительно непростой задачей для конгресса. Для этого потребуется тесная координация с Палатой представителей. Помимо этого, конгрессмены желают принять законопроект, и получить две трети голосов в его поддержку, чтобы у президента США не было возможности наложить на него вето", — сообщил Алекс Брид.

Также эксперт рассказал о самом главном факторе при принятия закона о санкциях. По его мнению, чтобы новый пакет санкций был реализован без проблем его должен поддержать глава республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл. При этом, никаких гарантий, что Макконнелл выступит в поддержку законопроекта нет.

Издание Bloomber уже заявляла о противоречиях в Конгрессе США. По мнению аналитиков издания, Митч Макконнелл может не захотеть поддерживать законопроект, который не будет иметь поддержки у Дональда Трампа.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям об отношении простых американцев к сенаторам и конгрессменам. Из-за того, что за 2018 год Конгресс США отработал наименьшее количество дней за последние 18 лет, американцы с недоверием относятся к парламентерам. По мнению жителей США, в столь сложное для страны время Конгресс должен предпринимать все усилия для выхода страны из политического кризиса.

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