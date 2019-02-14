Прятавший гвозди в батончиках финн объявлен в розыск

Финская полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в намеренной порче продуктов, об этом сообщает пресс-служба полиции города Хельсинки. Мужчина прятал гвозди в протеиновые батончики в одном из супермаркетов столицы.
Преступление удалось заснять на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. В полиции уточняют, что опасные батончики обнаружил бдительный продавец магазина и тут же убрал из продажи.
В последнее время подобные случаи в Финляндии происходят достаточно регулярно. В полицию поступали жалобы от людей, обнаруживших швейные иглы в самых разных продуктах: картошке фри из ресторанов быстрого питания, мандаринах и выпечке.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, как в австралийском супермаркете неизвестный начинял ягоды иглами, поймать его так и не удалось. Из-за испорченных ягод, владелец магазина понес огромные убытки. Австралийские средства массовой информации сообщали, что таким образом неизвестный преступник испортил уже не одну поставку клубники. За поимку или предоставление любой информации о злоумышленнике местные власти объявили высокую награду в 100 тысяч долларов.
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