Япония будет убеждать Путина отдать Курилы по-новому

Правительство Японии в ближайшее время намерено пересмотреть стратегию переговоров с Российской Федерацией по поводу Курильских островов.

Об этом сообщают японские средства массовой информации.

Так, пишут журналисты из Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ хотел заключить договор с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным к лету текущего года. Но понял, указывают японские СМИ, что это невозможно — многолетний спор не решить меньше, чем за год, поясняют они. Тем более, сообщают журналисты, что минувшая встреча Абэ с Путиным в январе продемонстрировала отсутствие в переговорах прогресса как такового.

Отныне переговоры, пишут японские средства массовой информации, будут вестись на уровне глав Министерств иностранных дел двух государств.

Отметим, что позиция официального Токио относительно Курил не изменилась — японские власти по-прежнему считают их "исконно японской территорией".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские военные эксперты предсказали ход войны между Россией и Японией на Дальнем Востоке. Так, специалисты считают, будто военные возможности Страны восходящего солнца в регионе гораздо лучше, чем в России.

Также "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest взяло на себя ответственность спрогнозировать ход неядерной войны между Российской Федерацией и странами-участницами Североатлантического альянса. Так, по мнению экспертов из Соединенных Штатов Америки, Россия войну НАТО обязательно проиграет.

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