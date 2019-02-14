Венесуэле предложено забыть долги перед Москвой

Правительство Соединенных Штатов Америки намерено предложить оппозиции Венесуэлы отказаться от выплаты долгов Российской Федерации.
Выступивший со столь любопытным заявлением конгрессмен Брэд Шерман заявил, что "санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться". Представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс вторил ему, напомнив, что оппозиция Венесуэлы говорила о намерении платить лишь по "законным долгам".
Отметим, что Венесуэла на сегодняшний день должна российской "Роснефти" порядка 10 миллиардов долларов. Экономисты, что примечательно, считают перспективы выполнения Венесуэлой государственного долга перед Россией безрадостными. Все, указывают специалисты, теперь зависит от армии страны и степени ее верности своему долгу и присяге.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки, ряд государств Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки объявили действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, а его власть в стране нелегитимной. Все они поддержали Хуан Гуайдо, претендующего вместо Мадуро на пост главы государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нынешний президент США Дональд Трамп всерьез раздумывает над военным вторжением в Венесуэлу. Так, сообщают американские средства массовой информации, глава государства якобы подходил к своим подчиненным и интересовался их мнением по данному вопросу.
Читайте также:
Венесуэла может повторить судьбу Сирии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Потери из-за расширения теневого сектора несет и бюджет страны.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях
Почему для России так важно не проиграть в Венесуэле, "Правде.Ру" объяснил эксперт.