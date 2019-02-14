Венесуэле предложено забыть долги перед Москвой

Правительство Соединенных Штатов Америки намерено предложить оппозиции Венесуэлы отказаться от выплаты долгов Российской Федерации.

Выступивший со столь любопытным заявлением конгрессмен Брэд Шерман заявил, что "санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться". Представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс вторил ему, напомнив, что оппозиция Венесуэлы говорила о намерении платить лишь по "законным долгам".

Отметим, что Венесуэла на сегодняшний день должна российской "Роснефти" порядка 10 миллиардов долларов. Экономисты, что примечательно, считают перспективы выполнения Венесуэлой государственного долга перед Россией безрадостными. Все, указывают специалисты, теперь зависит от армии страны и степени ее верности своему долгу и присяге.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки, ряд государств Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки объявили действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, а его власть в стране нелегитимной. Все они поддержали Хуан Гуайдо, претендующего вместо Мадуро на пост главы государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нынешний президент США Дональд Трамп всерьез раздумывает над военным вторжением в Венесуэлу. Так, сообщают американские средства массовой информации, глава государства якобы подходил к своим подчиненным и интересовался их мнением по данному вопросу.

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