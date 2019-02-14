США усилили поставки неисправных деталей для иранских ракет

Правительство Соединенных Штатов Америки ускорило свою секретную программу по подрыву ракетостроительной отрасли Ирана.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Данная секретная программа, пишут авторы материала, входит в масштабную кампанию США по подрыву Вооруженных сил Ирана. Также официальный Вашингтон стремится навредить и иранской экономике, указывает The New York Times.

Американские журналисты указывают, что суть секретной программы США заключается в тайном внедрении неисправных запчастей и деталей в поставки авиационно-космической промышленности Ирана. Для этого, отмечают авторы материала, Соединенные Штаты Америки используют государства, сотрудничающие с Ираном в данной сфере.

Примечательно, что в Соединенных Штатах Америки, указывают авторы материала, не представляют, успешна или нет на сегодняшний день их программа. Известно лишь, сообщает The New York Times, что за последние 11 лет неудачными оказались подавляющее большинство — 67 % — орбитальных запусков Ирана.

США, судя по всему, ускорили свою секретную программу по подрыву ракетостроительной отрасли, экономики и армии современного Ирана из-за событий ноября минувшего года. Тогда, напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в испытаниях ракет, способных нести ядерное оружие. Иран же обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Персидском заливе произошел примечательный и опасный инцидент. Так, Военно-морские силы Ирана дали в небо сразу несколько боевых залпов после того, как в залив вошли несколько кораблей Соединенных Штатов Америки.

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