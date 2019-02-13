Эстонский депутат призвала разговаривать с Россией "на языке силы"

Депутат парламента Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что с Россией необходимо говорить "на языке силы". Призыв размещен на официальном сайте ее партии Рийгикогу. Ранее Пентус-Розиманус занимала пост министра иностранных дел Эстонии.
Депутат считает, что Россия пытается подорвать единство Европы и для этого стремится провести своих агентов влияния в Европарламент.
"Если есть один язык, который понимает режим Путина, это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке", — пишет эстонский политик.
Пентус-Розиманнус известна своей резко антироссийской позицией. В начале 2015 года, будучи министром, она принимала участие в международном форуме "Снежная встреча", где обсуждались пути противостояния действиям России. Кроме того, она выражала протест в связи с высказыванием министра иностранных дел Финляндии о националистической политике эстонских властей в отношении русскоязычных жителей страны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эстонским кинематографистам выделили 600 тысяч евро на съемки фильма о "советской оккупации".
Источник фото: wikimedia.org
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