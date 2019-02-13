Большинство немцев считает США главной угрозой миру.

Более половины граждан Германии, полагают, что самая серьезная угроза миру исходит от США. Таким оказался результат социологического опроса, проходившего в январе текущего года.
Россия в рейтинге опасных стран занимает четвертую строчку, уступая Северной Корее и Турции. Агрессивных действий со стороны нашей страны опасается 41% опрошенных, со стороны США — 56%.
При этом, жители восточных регионов Германии относятся к России значительно лучше — там особо опасной ее считает лишь 21% респондентов, в то время как на Западе — 45%.
Исследование проводилось Институтом демоскопии Алленсбаха, одним из самых авторитетных центров изучения общественного мнения страны. В 2014 году в аналогичном опросе Америка набрала 14%, а в 2018 — 40%.
"У граждан Германии есть центральный фактор неопределенности, который заставляет их бояться. Это США под руководством Дональда Трампа", — цитирует одного из авторов исследования германский телеканал N-TV.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о результатах глобального опроса, в показавшего, что главной угрозой миру США считают 24% жителей планеты.
Источник фото: pxhere.com
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