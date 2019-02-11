Трампа ждет тюрьма еще до выборов - сенатор от демократов

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может сесть в тюрьму еще до очередных президентских выборов.

В США они, напомним, запланированы на 2020 год.

Таким мнением относительно дальнейшей судьбы американского президента делится сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Женщина, метящая на пост президент Соединенных Штатов Америки, заявила, что не уверена в участии Дональда Трампа в следующих президентских выборах. Дело в том, считает Элизабет Уоррен, что он, возможно, к тому времени будет уже за решеткой.

Буквально каждый день, сетует сенатор-демократ от штата Массачусетс, действующий президент США пишет в своем аккаунте в социальной сети Twitter разного рода непотребности. То нечто расистское, объясняет свою позицию Элизабет Уоррен, то что-то "темное и уродливое".

Слова политика передает американский телеканал CNN.

О желании Элизабет Уоррен участвовать в предвыборной гонке стало известно, отметим, около месяца тому назад. Сейчас ее команда изучает, насколько реальна ее возможность бороться за столь высокий пост. Дональд Трамп, отметим, без внимания смелую инициативу Элизабет Уоррен не отставил, назвав женщину "Покахонтас". Так звали, напомним, знаменитую индейскую принцессу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп редко читает доклады американских спецслужб. Глава государства им просто-напросто не доверяет, указывают источники в правительстве Соединенных Штатов Америки.

Фото: flickr. com

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