Мадуро вывел армию на крупнейшие в истории учения против переворота

В воскресение, 10 февраля, в Венесуэле начались крупнейшие военно-гражданские учения за всю историю страны, посвященные 200-летию Ангостурского конгресса. Президент Николас Мадуро посетил церемонию их открытия, о чем позднее написал на своей странице в Twitter.

В торжественной речи лидер Венесуэлы отметил, что военные и народные ополченцы располагают самым современным вооружением, в том числе противовоздушными и противоракетными системами обороны российского производства. А также подчеркнул, что Венесуэла является мирной страной, с которой не стоит пытаться враждовать.

Масштабные военные учения в Венесуэле продлятся до 15 февраля. Ожидается, что участие в них примут как военные, так и представители народного ополчения Республики. В ходе учений будут проверены новые образцы вооружений.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что 15 января, по решению Конгресса Венесуэлы, Николас Мадуро был объявлен узурпатором. США поддержали решение парламента Республики и заявили, что не признают Мадуро легитимным главой страны. Позднее, президент Соединенных Штатов Трамп допустил возможность военного вторжения в Венесуэлу. В ответ Николас Мадуро пообещал создать на территории страны десятки тысяч отрядов народного ополчения, которые не допустят вторжения армии США.

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