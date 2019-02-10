Федерализация спасет Украину от распада - Медведчук

9 февраля глава общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук назвал федеративный строй "единственным лекарством", которое может спасти Украину от распада. Такое заявление украинский политик сделал в эфире телеканала "Россия 24".

"Нам необходимо учитывать сегодняшние реалии. Федеративное устройство выбрали уже множество мировых стран для эффективного развития государства. Украине просто необходим этот строй, чтобы сохранить государственную целостность", — считает Медведчук.

Также украинский политик рассказал о противоречиях между жителями западной и восточной Украины. По его словам, жители восточной и западной Украины имеют право на разные взгляды, но объединить их в рамках одного государства можно только в федерации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о расследовании генеральной прокуратуры Украины в отношении Виктора Медведчука. Украинского политика обвиняют в государственной измене из-за инициативы по созданию на территории Донбасса автономного региона с собственными органами власти. В ГПУ это расценили как посягательство на территориальную целостность Украины.

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