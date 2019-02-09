Порошенко заявил, что членство в ЕС и НАТО гарантирует Украине независимость

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что лишь членство постсоветской республики в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе может гарантировать ей независимость.
Слова главы государства передают украинские средства массовой информации.
Так, заявил Петр Порошенко, современная Украина будет продолжать стремиться вступить в ряды ЕС и НАТО. Лишь полноправное членство в этих объединениях, указал Порошенко, гарантирует Незалежной государственную независимость.
Также, поделился украинский президент, членство Украины в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе даст постсоветской республике национальную безопасность, свободу и благосостояние.
Напомним, что одной из главных причин государственного переворота на Украине 2014 года и последующего кризиса в стране стало стремление официального Киева и значительной части местного населения к евроинтеграции.
Отметим, что на сегодняшний день Украина пока не является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. Между объединением европейских государств и официальным Киевом существует лишь так называемое Соглашение об ассоциации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко, как кандидат в президенты Украины, подал в ЦИК страны декларацию о доходах. Там заявили о том, что у главы государства есть незадекларированное имущество.
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