Киев нашел у Порошенко незадекларированное имущество

Действующий президент Украины Петр Порошенко предоставил Центральной избирательной комиссии страны декларацию о доходах.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Журналисты Незалежной отмечают, что это Петр Порошенко был обязан сделать как кандидат в президенты страны на предстоящих выборах.
Согласно предоставленным украинскими СМИ данным, Центральная избирательная комиссия Украины нашла у президента страны Петра Порошенко незадекларированное имущество. Речь, отметим, идет о туристическом судне 2005 года выпуска, которое оформлено на его супругу.
Также, что примечательно, в своей декларации о доходах действующий президент Украины сообщил о принадлежащих его семье двух квартирах и большом частном доме. Но, как выяснил украинский ЦИК, ни в одном из имущественных реестров постсоветской республики данная недвижимость не значится. Попросту говоря, согласно закону, ни квартир, ни частного дома, которые принадлежат сегодня Петру Порошенко, не существует.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили Порошенко в газовом ограблении современной Украины. Так, заявили журналисты, глава государства подарил крупное украинское газовое месторождение своему приятелю и знакомцу.
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