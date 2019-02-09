Немецкие СМИ: Брюссель заполнен шпионами из России и Китая

Европейские специалисты предупредили общественность о том, что бельгийский город Брюссель заполнен шпионами из Российской Федерации и Китайской народной республики.
Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Так, уверяют общественность специалисты из Европы, на сегодняшний день в Брюсселе находятся несколько сотен шпионов из России и примерно столько же из Китая. Агенты российских и китайских спецслужб работают в посольствах и торговых представительствах своих стран.
Примечательно, что эксперты безопасности европейских государств даже составили список кафе, ресторанов и прочих заведений, которые не стоит посещать дипломатам, если они не хотят стать жертвой российского или китайского шпионажа.
Любопытно, что, согласно предоставленным данным, от тайных агентов Китайской народной республики страдает и Прибалтика. Так, пишут авторы материала, Литва жалуется на огромное количество китайских шпионов у себя в стране.
Также, передает Die Welt, по мнению европейских специалистов, в Брюсселе действуют и шпионы из Соединенных Штатов Америки.
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