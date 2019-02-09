Украинского футболиста на родине раскритиковали за переход в "Зенит"

Глава департамента футбольного клуба "Динамо" из Киева по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк раскритиковал украинского футболиста Ярослава Ракицкого за переход в "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий перешел в профессиональный футбольный клуб из Санкт-Петербурга совсем недавно. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом. Всю свою профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком "Шахтере".

Так, написал в одном из украинских изданий Николай Несенюк, Ярослав Ракицкий не является патриотом Украины. Спортсмен, объяснил глава департамента футбольного клуба "Динамо" из Киева по работе со средствами массовой информации, никогда не делал каких-либо громких заявлений о том, что происходит сегодня в постсоветской республике и даже никогда не говорил на украинском языке.

Остается порадоваться, заявил Николай Несенюк, что Украина сэкономила. Так, написал глава департамента "Динамо" по работе со СМИ, теперь Ярослав Ракицкий будет получать зарплату из "вражеских денег".

Также Николай Несенюк отметил, что в современной Украине полным-полно людей вроде Ярослава Ракицкого, готовых сбежать из страны и за меньшие, чем футболист, деньги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по футболу и московского "Локомотива" Федор Смолов извинился перед отечественными болельщиками за незабитый в ворота Хорватии пенальти.

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