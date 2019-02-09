В Чехии не исключают вероятность появления в стране ракет США

Глава Министерства обороны Чехии Лубомир Метнар не исключает, что в ближайшее время в стране могут появиться ракеты Соединенных Штатов Америки.

Об этом Лубомир Метнар заявил в интервью чешским средствам массовой информации.

Так, по словам главы чешского военного ведомства, Североатлантический альянс в скором времени может вновь вернуться к обсуждению вопроса о размещении военных ракет на территории современной Чехии. Это, указывает Лубомир Метнар, может произойти в результате разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На сегодняшний день, уверен глава Министерства обороны Чехии, безопасности Европы ничего не угрожает. В будущем же, указывает Лубомир Метнар, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действительно будет расторгнут, НАТО сочтет безопасность Европы недостаточной и заявит о желании разместить в каком-нибудь тамошнем государстве свои боевые ракеты. Не исключено, что этим государством станет именно Чехия, заявляет Метнар.

Напомним, что в начале 2000-ых годов Соединенные Штаты Америки уже изъявляли желание разместить на территории Чехии свои радиолокационные станции. Примечательно, что Вашингтону ничего не удалось из-за недовольства идеей жителей европейского государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых миролюбивых и спокойных стран. Чехия, наряду с Исландией, Новой Зеландией, Австрией, Португалией, Данией, Канадой, Сингапуром, Японией, Ирландией, Словенией, Швейцарией и Австралией оказалась в лидерах рейтинга.

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