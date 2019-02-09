Адмирал ВМС США призвал Вашингтон нанести удар по России

Руководитель военно-морскими операциями Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Джон Ричардсон призвал американское правительство к наступлению на Российскую Федерацию и Китайскую народную республику.

Об этом сообщает американское издание The Business Insider. Отмечается, что столь резкое заявление Джон Ричардсон сделал во время своего выступления в Атлантическом совете.

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Александр Вершбоу, пишут авторы материала, указал Джону Ричардсону на то, что Россия якобы захватывает основные водные пути. Вершбоу поинтересовался у Ричардсона, что в этой ситуации делать Соединенным Штатам Америки.

Адмирал ВМС США Джон Ричардсон заявил в ответ, что "настало время ударить первыми". Необходимо, подчеркнул он, не только изучать возможности обороны США, но и размышлять над тем, как "надавить" на Россию и Китай самим.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest взяло на себя ответственность спрогнозировать ход неядерной войны между Российской Федерацией и объединенными силами стран-участниц Североатлантического альянса. Так, считают военные эксперты, открытое вооруженное противостояние начнется в Прибалтике — самом слабом и уязвимом регионе НАТО на сегодняшний день.

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