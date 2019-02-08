Меркель заверила в отсутствии проблем между Берлином и Парижем

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон недавно отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие, отметим, запланировано на 15-17 февраля текущего года.
Средства массовой информации и мировая общественность увидели в решении Эммануэля Макрона свидетельство ухудшившихся отношений между Францией и Германией — двух грандов европейской политики и давних надежных союзников.
Немецкий канцлер Ангела Меркель же поспешила заверить общественность в отсутствии проблем между Берлином и Парижем. По словам Меркель, Франция и Германия продолжают сотрудничество по всем самым актуальным проблемам современной Европы.
"Дух Ахенского соглашения жив", — заявила немецкий политик, имея ввиду подписанный в январе этого года договор между Берлином и Парижем о сотрудничестве и интеграции.
Целью нового соглашения, отметим, является еще большее сближение Франции и Германии. Соглашение, документально заверенное в немецком городе Ахен в январе, опирается, что примечательно, на Елисейский договор 1963 года, который был в свою очередь нацелен на окончательное перемирие двух европейских государств.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку в Европе и мире, основы и принципы Елисейского договора и, как следствие, Ахенского соглашения, живы до сих пор. Так, например, Германия на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Франции.
Напомним, что именно Франция и Германия, ярые сторонники европейской интеграции, стоят у истоков создания Европейского союза — крупнейшего политического и экономического объединения континентальной Европы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Североатлантический альянс приступил к созданию истребителя шестого поколения. Примечательно, что заниматься созданием нового военного воздушного судна будут именно Германия с Францией — министерства обороны двух европейских государств уже подписали договор о сотрудничестве.
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