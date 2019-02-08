Россия отказалась отправлять наблюдателей за выборами на Украине

Россия не будет отправлять своих наблюдателей на выборы президента Украины.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

По словам представителей главного российского дипломатического ведомства, такое решение было принято из соображений безопасности. В МИД РФ подчеркнули, что действующее украинское правительство, на законодательном уровне закрепляя запрет принимать россиянам участие в выборах в качестве наблюдателей, повлияло на такое решение Москвы.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что надеялись, будто "разум в Киеве все-таки восторжествует". Этого не произошло, посетовали дипломаты.

Официальный Киев, отметили в МИД РФ, нарушает международные обязательства в области общепринятых электоральных процедур. Таким образом, подчеркнули в российском ведомстве, прозрачность и объективность грядущих президентских выборов на Украине находятся под большим вопросом.

Также МИД РФ попросил Запад обратить внимание на нарушения Украины и "вернуть страну в международно-правовое поле".

Напомним, что выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению бывшего секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, президентские выборы на Украине станут "тестовой площадкой" для России. Москва, уверен он, якобы отработает там свои методы внедрения во внутренние дела другой страны, чтобы позже захватить всю Европу.

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