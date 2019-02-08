Германия и Франция договорились не блокировать "Северный поток - 2"

Официальные представители Франции и Германии выработали совместный вариант поправок к Газовой директиве Европейского союза. Проект был передан 8 февраля агенству France Presse. Документ дает возможность Германии пользоваться трубопроводом "Северный поток — 2" без дополнительного согласования этого вопроса с Еврокомиссией.
Напомним, что в конце 2017 года Еврокомиссия предложила передать ей полномочия контролировать соглашения о транспортировке газа, которые заключают страны ЕС и в том числе — блокировать такие соглашения. Германия выступила противником этого ограничения ее суверенных прав. Для России новшество создавало риск блокирования проекта "Северный поток — 2".
Вариант, предложенный Берлином и Парижем, включает оговорку, что страна, на территории которой расположен пункт получения газа из морского трубопровода, может заключать газовые соглашения самостоятельно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в случае принятия Газовой директивы в ее первоначальном варианте, "Газпрому" пришлось бы обращаться в суды.
Источник фото: nord-stream2.com
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