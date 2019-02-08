El Confidencial: Россия и Запад будут биться за Сербию

В скором времени мир станет свидетелем "великой битвы" Российской Федерации и западных государств за Сербию.

Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.

Так, пишут авторы материала, Североатлантический альянс сегодня слаб. Франция и Германия намерены создать единую европейскую армию, игнорируя уже существующее НАТО, а Соединенные Штаты Америки винят своих союзников по военно-политическому блоку во всех грехах, указывает испанское издание.

Чуть ли не единственная радость членов Североатлантического альянса за последнее время — вступление в ряды НАТО Северной Македонии. Запад, пишут авторы материала, вновь обыграл Российскую Федерацию на балканском полуострове.

То же было и в 2017, сообщает El Confidencial, когда в Североатлантический альянс вступила скромная и маленькая Черногория.

Теперь же, считают в Испании, мир ждет "великая битва" России с США и странами Европы за Сербию. Пусть Косово, пишут авторы материала, и не слишком стремится в НАТО, но, несмотря на это, страна Балканского полуострова заинтересована в Евросоюзе. И если Сербия станет полноправным членом Европейского союза, Россия вновь проиграет коллективному Западу борьбу за перспективный и геополитически важный регион.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, будто Запад намерен превратить Балканский полуостров в "плацдарм против России". В тамошних Сербии, Хорватии, Черногории, Словении, Македонии и Боснии и Герцеговине по-прежнему крайне напряженная ситуация, чем, считает глава российского дипломатического ведомства, Соединенные Штаты Америки и Западная Европа обязательно воспользуются.

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