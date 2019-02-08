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Источник Правда.Ру

США не планируют размещать наземные крылатые ракеты в Европе

Мир » Северная Америка

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила об отсутствии у Вашингтона планов размещать в Европе крылатые ракеты наземного базирования. Она подчеркнула, что Пентагон уже определил, какие шаги будет предпринимать для усиления своей военной мощи, но действовать будет с учетом консультаций со странами — членами НАТО.

США не планируют размещать наземные крылатые ракеты в Европе.

Американский телеканал PBS, получивший из зарубежных источников информацию о планах НАТО приступить к испытаниям новой крылатой ракеты в ближайшие полгода, попросил у Томпсон прокомментировать это сообщение. Оказалось, что эти сведения пока не подлежат разглашению.

— Я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах и не буду говорить от имени своих коллег из Минобороны, — подчеркнула заместитель госсекретаря.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у России готов "быстрый ответ" на случай размещения крылатых ракет США в Европе. Резким противником усиления американского присутствия на континенте является и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так, на заявление Варшавы о возможности появления военной базы США в Польше Лукашенко обещал тоже "разместить что-нибудь" для проитводействия.

Источник фото: wikimedia.org

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Темы США НАТО Европа Андреа Томпсон крылатые ракеты
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