Daily Mail рассказала о еще двух подозреваемых в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании сообщила о новых подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

В самое ближайшее время, сообщает британское издание со ссылкой на собственных источников в британской полиции, официальный Лондон представит общественности доказательства причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян. Таким образом, пишут авторы материала, на сегодняшний день полиция Великобритании подозревает в совершении преступления пятерых граждан Российской Федерации.

Напомним, что в марте минувшего года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Соединенное Королевство немедленно заявило, что к преступлению причастна Москва — мужчина и женщина якобы были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", произведенным в России. Российская сторона же, отметим, обвинения в свой адрес отвергает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналистам из Daily Mail якобы удалось попасть в больничную палату к Сергею Скрипалю. Мужчина рассказал представителям средствам массовой информации, что правительство Великобритании рассматривает возможность спрятать его в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Новой Зеландии или Австралии.

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