Эксперты назвали время и место военной провокации Украины.

В канун президентских выборов украинские власти намерены устроить новую военную провокацию. Серия неприятных инцидентов может пройти у границ Крыма и на Донбассе. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на источник в МИДе.
Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий считает, что президент Петр Порошенко готовит такие меры, поскольку они могут стать поводом перенесения сроков проведения выборов. По мнению политика, вероятность роста напряженности на линии соприкосновения на Донбассе выше, чем на границе с Крымом, потому что российские границы лучше защищены.
При этом, по оценке заместителя командующего армией ДНР Эдуарда Басурина, в настоящее время угроза возобновления активных военных действий со стороны Украины даже более вероятна, чем во время инцидента в Керченском проливе.
Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта. Лидером избирательной кампании пока является артист Владимир Заленский, которому действующий глава государства заметно уступает в рейтинге. Зеленский заявляет о готовности вести переговоры с российским руководством ради достижения мира в стране.
Источник фото: "Правда.Ру"
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