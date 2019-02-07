Русской и немцу не дали брачной визы из-за "несчастного вида на фото"

Ведомство по делам иностранцев одного из районов Берлина отказало в прошении о визе гражданке России, сообщает портал "Germania.one". Немецкие чиновники посчитали, что брак россиянки с немцем оказался фиктивным.

Москвичка Анастасия и житель Берлина Кристиан познакомились через интернет в 2018 году и после трех месяцев переписки встретились в Польше, где провели недельный отпуск. Позднее, молодые люди поженились в Дании и стали готовиться к совместной жизни в Германии, подав запрос на оформление вида на жительство для Анастасии.

Через некоторое время сотрудники миграционного ведомства вызвали Кристиана и попросили его предоставить совместные фото с супругой, а также личную переписку. Чиновников насторожило количество совместных фотографий, которых в архиве пары оказалось всего 12. Они заявили, что настоящие влюбленные "делают по сотне снимков в час, а не 12 снимков за несколько месяцев". Кроме того, русская жена на снимках показалась им слишком несчастной.

Для оформления визы, молодой паре пришлось пройти собеседование, где обоих супругов по отдельности спрашивали о бытовых привычках и особенностях характеров друг друга. "Нужно было знать все: любимый напиток, наличие татуировок, с какой стороны кровати моя жена предпочитает спать", - рассказал Кристиан. Собеседование для молодой пары прошло неудачно. Позднее супруги объяснили, что ошибку допустил переводчик, однако в визе россиянке было отказано. Молодожены намерены подать в суд на действия Ведомства, уточняют немецкие журналисты.

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