Бывший разведчик США рассказал о секретном "Куполе света" в СССР

Пилот Роберт Хопкинс, служивший в американской разведке, поделился воспоминаниями о пуске Советским Союзом ракеты SS-20 "Пионер". Он наблюдал за процессом в соответствии с советско-американскими договоренностями осенью 1988 года.
Самолет Хопкинса неоднократно вылетал к полигону Кура. По словам пилота, всякий раз запуск сопровождался необычным явлением, которое назвали "Куполом света".
— Мы заметили нечто похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, которая двигалась над СССР слева направо к северной части Тихого океана, — рассказал пилот изданию The Drive. — Оно охватывало все от земли до уровня нашей видимости.
Стена двигалась быстрее, чем самолеты. Ее одновременно видели несколько человек, и ни у кого не возникло сомнения в реальности данного явления. Ветеран убежден, что советские военные знали о "куполе", хотя и избегали разговоров о нем с иностранцами.
Уже в конце 80-х явление было описано в американских СМИ. Los Angeles Times предположила, что пилот столкнулся с системой маскировки, срабатывающей при запуске межконтинентальных баллистических ракет. Журнал Omni обнародовал версию о наличии у СССР секретного оружия, комбинирующего электромагнитные и гравитационные волны.
Авторы недавней публикации в The Drive полагают, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может подтолкнуть Россию к восстановлению этого оружия.
Размещение Советским союзом ракет "Пионер" на Чукотке побудило в свое время США заключить ДРСМД. Сейчас действие договора приостановлено, а Россия объявила о начале разработки новых видов ракет.
Источник фото: wikimedia.org
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