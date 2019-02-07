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В Раде призвали украинцев оценивать экономику "холодильником"

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович обратился к населению Украины с призывом почаще заглядывать в свои холодильники.

В Раде призвали украинцев оценивать экономику

Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, по словам Вадима Рабиновича, гражданам страны стоит почаще заглядывать в свои холодильники, чтобы оценить экономическую ситуацию в стране. На другой предмет бытовой техники — телевизор — не стоит обращать внимание, указывает депутат Верховной рады.

Телевизор, объясняет Вадим Рабинович, постоянно говорит о том, что Незалежная стала жить лучше. Проверить это легко, считает Рабинович. Стоит лишь заглянуть в свой холодильник, обращается он к гражданам Украины, как тут же все встанет на свои места и станет понятно, врут ли по телевидению или же все-таки говорят правду.

Отметим, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович является членом оппозиционной украинской партии "За життя". Лидера этой политической платформы Виктора Медведчука, напомним, буквально на днях официальный Киев обвинил в государственной измене и сепаратизме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению специалистов из Всемирного банка, современная Украина по экономическим показателям отстает от Европы на десятки лет. Так, считают эксперты, чтобы догнать, например, Германию, постсоветской республике понадобится как минимум сто лет.

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Темы деньги Украина экономика телевизор холодильник
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