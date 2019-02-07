На Украине празднуют "победу над Россией"

Решением Верховной Рады Украины в Конституцию страны закреплен курс на вступление в Европейский союз и НАТО. За соответствующее решение отдали свои голоса 334 депутата. Ряд украинских СМИ сообщили о том, как украинские политики "празднуют свою победу над Россией".

Издание Zik.ua пишет, что после объявление результатов голосования президент Порошенко, который и был инициатором внесения изменений в Конституцию относительно нового курса Украины, написал в своем Twitter эмоциональное сообщение, где не забыл упомянуть и Россию: "В Кремле очень внимательно наблюдают за событиями из Верховной Рады. Не дождетесь! Не будет у вас сегодня радости. Верховная Рада сегодня продемонстрирует то единство, которое демонстрирует последние четыре года".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил парламентариям о том, как бывший президент страны Виктор Янукович отказался от проведения курса на вступление в ЕС и НАТО и отметил, что парламент восстановил историческую справедливость.

Экс-советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в интервью телеканалу "Прямой" отметил, что принятие законопроекта это путь создания "надежного фундамента для стабилизации политического и экономического вектора развития украинской державы".

Стоит отметить, что внесенные в Конституцию изменения делают ассоциацию Украины с Европейским Союзом и НАТО стратегическим направлением государственной политики.

Ранее, в интервью "Правде.Ру" эксперт сообщил, что принятие Украины в НАТО будет означать войну с Россией.

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