УПЦ призвала католикоса не признавать "новую церковь" Украины

Митрополит Украинской православной церкви Лука обратился к патриарху Грузии Илие II и Синоду Грузинской православной церкви с просьбой не признавать "новую церковь" украинских раскольников, говорится в обращении, опубликованном на сайте Запорожской епархии. Епископ также призвал обсудить действия Константинополя.

В тексте обращения отмечается, что каноническая православная церковь Украины страдает от "грубого антиконституционного вмешательства" в ее внутренние дела и принятия законов, вынуждающих церковь изменить свое название. "Эти законы также путем рейдерских манипуляций позволяют захватывать имущество наших общин при помощи радикально настроенных националистических элементов", - пишет священнослужитель. Он также указывает и на то, что украинская власть ведет обширную информационную войну против УПЦ, по этой причине, добавляет Лука, "страна получила еще одну линию социального разлома.

Священник указал также на необходимость всеправославного обсуждения действий Константинопольской патриархии, единолично установившей автокефальное положение "Православной Церкви Украины" - позорного акта "признания псевдорелигиозных политических раскольничьих организаций".

Напомним, что украинская "новая церковь" образовалась после объединения двух неканонических церковных структур на "объединительном соборе" в декабре 2018 года. Главной новообразованной церкви стал митрополит Епифаний. Каноническая Украинская церковь во главе с митрополитом Онуфрием от участия в данном мероприятии отказалась.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что Московский патриархат остро отреагировал на действия украинской епархии и призвал весь православный мир не признавать незаконные действия раскольников. Также "Правда.Ру" сообщала о визите епископа УПЦ в американский Конгресс.

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