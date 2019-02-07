Посол РФ в Вильнюсе рассказал о наглом вмешательстве Литвы в дела страны

Посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов считает, что официальный Вильнюс нагло вмешивается во внутренние дела России.
Дипломатические отношения РФ со странами Прибалтики - Эстонией, Латвией и Литвой - в последние годы, мягко говоря, не складываются. Но, сетует российский посол в Литве, официальный Вильнюс не делает ровным счетом ничего для того, чтобы наладить диалог с Москвой. Мало того, указывает Александр Удальцов, Литва еще и всеми способами старается российско-литовские отношение ухудшить - например, раздувая мифы о пресловутой «российской агрессии».
Также, рассказал посол РФ в Литве, правительство страны «нагло» вмешивается во внутренние дела России. Периодически, делится наблюдениями Александр Удальцов, Вильнюс организует на территории страны встречи различных оппозиционеров и политических эмигрантов из России.
На этих собраниях, убежден Удальцов, они обсуждают возможности свержения действующего сегодня на территории России политического строя.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что правительство Литвы выступило за запрет американского мультипликационного сериала «Симпсоны». Власти обиделись на шутку в адрес страны, которая прозвучала в одной из новых серий мультсериала. Так, главные герои «Симпсонов» признались, что никогда ничего не слышали о Литве, ведь это «больное место».
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